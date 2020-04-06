У 70-річної Бабкіної виявлений коронавірус

У 70-річної російської співачки Надії Бабкіної виявили коронавірус. Артистці стало погано ще 1 квітня.

Спочатку їй поставили діагноз - пневмонія, пише Telegram-канал Mash.

"Народній артистці стало погано ще 1 квітня в квартирі в Брюсовому провулку. Лікарі поставили попередній діагноз - пневмонія. Швидка забрала Бабкіну в лікарню, де їй після обстежень і тесту підтвердили коронавірус. Після цього її госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Льва Лещенко.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який знаходиться зараз в лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал