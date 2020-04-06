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6 квітня • оновлено в 20:40
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У 70-річної Бабкіної виявлений коронавірус

3.6т
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У 70-річної російської співачки Надії Бабкіної виявили коронавірус. Артистці стало погано ще 1 квітня.

Спочатку їй поставили діагноз - пневмонія, пише Telegram-канал Mash.

У 70-річної Бабкіної виявлений коронавірус

"Народній артистці стало погано ще 1 квітня в квартирі в Брюсовому провулку. Лікарі поставили попередній діагноз - пневмонія. Швидка забрала Бабкіну в лікарню, де їй після обстежень і тесту підтвердили коронавірус. Після цього її госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Льва Лещенко.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який знаходиться зараз в лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Коронавірус
Особа
Надія Бабкіна
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