У російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, почалися ускладнення після пневмонії.

Про це в коментарі виданню Антена повідомив прес-аташе зірки Олександр Велор.

Надія Бабкіна vesti.ru

За словами Велора, зараз співачка знаходиться на ШВЛ і в стані штучної коми.

"Коронавірус у неї поки не підтверджений. Ми не знаємо, скільки зробили на нього тестів, але, оскільки часу минуло достатньо, то, напевно, два або три вже провели", – говорить прес-аташе.

Надія Бабкіна newsone.ua

Крім того, за його словами, у Бабкіної почалося ускладнення після пневмонії.

"Вона лежить не в звичайній палаті, а на абсолютно ізольованій від усіх території, куди ми не можемо потрапити її провідати. Це такий закритий інфекційний бокс, куди лікарі заходять в одязі, схожому на скафандр", – додав Велор.

Надія Бабкіна vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що близький друг співачки Надії Бабкіної В'ячеслав Манучаров розповів про останній дзвінок артистці.