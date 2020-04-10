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10 квітня • оновлено в 09:12
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У 70-річної Бабкіної почалися ускладнення після пневмонії

9.1т
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У російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, почалися ускладнення після пневмонії.

Про це в коментарі виданню Антена повідомив прес-аташе зірки Олександр Велор.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

vesti.ru

За словами Велора, зараз співачка знаходиться на ШВЛ і в стані штучної коми.

"Коронавірус у неї поки не підтверджений. Ми не знаємо, скільки зробили на нього тестів, але, оскільки часу минуло достатньо, то, напевно, два або три вже провели", – говорить прес-аташе.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

newsone.ua

Крім того, за його словами, у Бабкіної почалося ускладнення після пневмонії.

"Вона лежить не в звичайній палаті, а на абсолютно ізольованій від усіх території, куди ми не можемо потрапити її провідати. Це такий закритий інфекційний бокс, куди лікарі заходять в одязі, схожому на скафандр", – додав Велор.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що близький друг співачки Надії Бабкіної В'ячеслав Манучаров розповів про останній дзвінок артистці.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Бабкина ! Гони давай бабки за лечение !В такой закрытый инфекционный бокс простого россиянина не положат !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вывсеврети,короновируса на расее нет,расея под колпаком защиты высших ватных сил.
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