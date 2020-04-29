У Джонсона після перемоги над коронавірусом народився син

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який нещодавно перехворів на коронавірус, народився син.

Інформацію підтвердив представник Джонсона, пише The Independent.

За його словами, Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс, котра також перемогла коронавірус, оголосили про народження хлопчика в лондонській лікарні. Малюк з'явився на світ вранці 29 квітня.

Борис Джонсон і Кері Саймондс Радіо Свобода

"Прем'єр-міністр і пані Саймондс дуже раді оголосити про народження здорового хлопчика. Мати і син почуваються добре", – підтвердили в канцелярії.

Відзначимо, 55-річний Борис Джонсон в минулому був двічі одружений, від другого шлюбу у нього два сини і дві дочки. У 2009 році у Джонсона народилася п'ята позашлюбна дитина – дочка.

Керрі Саймондс була представлена як наречена Джонсона незабаром після розлучення з другою дружиною. 29 лютого 2020 року пара повідомила, що чекає дитину. Керрі Саймондс на 23 роки молодша Джонсона.

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