У 54-річної родички Лободи виявили коронавірус

Українська співачка Світлана Лобода розповіла, що її хрещена мама заразилася коронавірусом в США.

Так, за словами знаменитості, 54-річна жінка підхопила COVID-19, коли доглядала за хворим чоловіком, який знаходився у важкому стані. Лобода зазначила, що хрещена зараз лікується вдома, проте відчуває себе не дуже добре. Про це вона повідомила в інтерв'ю порталу Super.

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

"Вона лежить вдома, лікується. Каже, що болить все тіло", – сказала артистка.

Крім того, Лобода додала, що наслухавшись розповідей хресної, особливо стала перейматися власною безпекою. Зараз співачка відмовляється від участі в онлайн-концертах, оскільки боїться за власне здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода відзначилася дивною поведінкою на дні народження свого директора Натели Крапивіної.

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