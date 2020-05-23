"У 50 років я став бомжем": актор Олександр Мохов зробив відверте зізнання

Російський актор Олександр Мохов розповів, як у 50 років став "бомжем" після двох розлучень.

Так, за словами артиста, він віддавав усе спільно нажите майно своїм колишнім дружинам, а сам винаймав однокімнатну квартиру. Про це він повідомив у програмі Агати Муценієце "Честный развод" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олександр Мохов Скріншот з відео

"Я все віддавав дружинам. Якось зловив себе на думці, що в 50 років став бомжем. Знімав квартирку однокімнатну, яку називав камерою схову. І раптом задумався: "А не дай Бог захворію, щось трапиться. Де мені жити?" – сказав Мохов.

Актор Олександр Мохов був одружений тричі. З першою дружиною Тетяною артист прожив у шлюбі 18 років, а з другою дружиною актрисою Дариною Калмиковою – 12 років. Третій раз Олександр Мохов одружився з 28-річною Іриною Огородник. У новому шлюбі, за зізнанням актора, він знайшов щастя.

Олександр Мохов із колишніми дружинами Тетяною і Дариною Калмиковою

Олександр Мохов із дружиною Іриною та сином Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Instagram Оксана Самойлова подала на розлучення зі своїм чоловіком, українським репером Джиганом, який оскандалився через наркозалежність.

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