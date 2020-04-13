У 50-річного Стаса Михайлова підтвердився коронавірус: як зараз себе почуває артист

Російський співак Стас Михайлов, який раніше переніс двостороннє запалення легенів, повідомив, що його результати на коронавірус дали позитивний результат.

Так, про це 50-річна зірка розповів на своїй сторінці в Instagram. "Сам ніколи не думав, що з цим зіткнусь, але, на жаль, це правда. І вже тест Росспоживнагляду підтвердив, що у мене дійсно був коронавірус", – написав Михайлов.

Стас Михайлов Фото: instagram/stas_mihailoff

За словами артиста, у нього кілька днів трималася температура 37 градусів. Іноді підвищувалася до 37,2. Спочатку він думав, що у нього бронхіт, але на третій день у артиста зник нюх. Михайлов зазначив, що тоді друг-медик порадив йому госпіталізуватися. До речі, співак також закликав людей не займатися самолікуванням.

Стас Михайлов Фото: instagram/stas_mihailoff

"Не лікуєтеся по десять днів вдома. Дуже багато людей в нашому оточенні, моїх знайомих, хто зіткнувся з цим", – поскаржився співак підписникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками, що давно перехворіла коронавірусом.