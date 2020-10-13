У 32-річного соліста гурту The Wanted виявили пухлину мозку

Соліст популярного британського гурту The Wanted Том Паркер заявив, що у нього виявили неоперабельну пухлину головного мозку.

Такою новиною 32-річний артист поділився на особистій сторінці в Instagram. Паркер звернувся до фанатів від себе та своєї дружини Келсі Хардвік, зазначивши, що проходить курс лікування і, попри страшний діагноз, не збирається здаватися.

"Привіт, ви знаєте, що ми обидва кілька тижнів мовчали в соцмережах, і пора розповісти вам, чому. Немає простого способу сказати це, але, на жаль, мені поставили діагноз пухлина головного мозку, і я вже проходжу лікування. Після довгих роздумів ми вирішили, що замість того, щоб ховатися і намагатися зберегти це в секреті, ми проведемо одне інтерв'ю, де ми зможемо викласти всі деталі й розповісти всім факти по-своєму. Ми всі абсолютно спустошені, але ми будемо боротися з цим до кінця. Ми не хочемо вашої печалі, ми просто хочемо любові та позитиву. Ми плануємо підвищувати обізнаність про цю страшну хворобу і шукати всі доступні варіанти лікування. Це буде важка битва, але загальною любов'ю і підтримкою ми здобудемо перемогу", – заявив Том.

Том Паркер Instagram Тома Паркера

Згодом подружжя таки дало спільне інтерв'ю журналу OK!, де розповіло деталі хвороби. З'ясувалося, що у виконавця – гліобластома четвертого ступеня, найбільш агресивна пухлина головного мозку. Зазвичай тривалість життя пацієнтів після встановлення діагнозу становить від трьох до 18 місяців.

Том Паркер з дружиною Келсі Хардвік і донькою Instagram Тома Паркера

До речі, 6 місяців тому Том Паркер і його дружина Келсі оголосили про те, що вони чекають на другу дитину. Вона повинна народитися в листопаді цього року. У них також є 1-річна донька Ауреліо Роуз.

Том Паркер і Келсі Хардвік чекають на другу дитину Instagram Тома Паркера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка прославилася завдяки серіалам "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані", розповідала про те, що у неї діагностували рак грудей четвертої стадії.