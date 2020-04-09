У 26-річної доньки екссоліста "На-На" виявили рак мозку: як зараз виглядає дівчина

Стало відомо, що старша донька екссоліста гурту "На-На" Володимира Льовкіна бореться з онкологічним захворюванням.
Так, в січні 26-річна дівчина перенесла операцію з видалення пухлини мозку – астроцитоми, і після цього пройшла променеву терапію. Про це Вікторія розповіла на особистій сторінці в Instagram.
Донька Володимира Льовкіна Вікторія
Фото: instagram/lyovkina
"15 січня у другій половині дня пройшла операція. Я нічого не пам'ятаю. Відчувала себе досить спокійно і до, і після. Однак після операції вирізану пухлину відправили на гістологію (вивчення тканин). За підсумком з'ясувалося, що це була астроцитома lll ступеня злоякісності. ЇЇ вирізали повністю, але оскільки вона стикалася з іншими клітинами мозку призначили променеву терапію. На четвертому тижні променевої терапії мені стало гірше, але все не критично. Зараз же всі процедури закінчені і я почуваюся добре", – поділилася Вікторія.
Вікторія Льовкіна з батьками
Фото: instagram/lyovkina
Зазначимо, що через лікування у доньки Льовкіна почало випадати волосся, і вона поголила голову. За словами дівчини, вона зважилася на такий крок через те, що вважає: таким чином вона позбулася негативної енергії.
Донька Льовкіна Вікторія
Фото: instagram/lyovkina
"Я не переживала і не переживаю через волосся. Багато хто писав, що з волоссям йде негативна енергія, так от нехай йде радикально", – написала Вікторія.
У тебя слишком классная стрижка 🔥 ⠀ О такой кардинальной смене имиджа я всерьёз задумалась только около месяца назад. После самой операции было выбрито совсем немного и вырастали волосы очень быстро, даже стала ходить без повязок. ⠀ Когда началась лучевая, предупредили, что будут выпадать волосы, но где-то в середине лечения. Около месяца назад, они правда стали сильно выпадать, но только в местах, где были лучи (разница заметна на фото и видео). ⠀ Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие под прошлым постом писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально 🚀 при других обстоятельствах я бы оооочень вряд ли решилась на подобный эксперимент. Чувства во время съёмки сложно с чем-то сравнить... разве с ожиданием #bangy_vl ↩️ ⠀ ▫️съёмка и стрижка: @lina.sinberg ▫️монтаж: @lubilubimova ♥️ ▫️аренда света: @tanyaname ▫️аренда оборудования: @alexandr__kapustin ▫️подбор музыки: @volodeev_original 6 апреля - не случайный день ☝🏼 да, ждала дату благоприятную по луне 🌙 В воскресенье начала адски паниковать, но тут поддержали друзья и это круто 🤘🏼 вон какая большая команда собралась ⤴️ 😅 ⠀ #НовыйГод2020_vl #обнуление
Нагадаємо: у Володимира Льовкіна теж була онкологія. У 2003 році співака прооперували. Йому вдалося перемогти рак лімфатичної системи.
Володимир Льовкін
Фото: Telegram-канал "НеМалахов"
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