У 26-річної доньки екссоліста "На-На" виявили рак мозку: як зараз виглядає дівчина

Стало відомо, що старша донька екссоліста гурту "На-На" Володимира Льовкіна бореться з онкологічним захворюванням.

Так, в січні 26-річна дівчина перенесла операцію з видалення пухлини мозку – астроцитоми, і після цього пройшла променеву терапію. Про це Вікторія розповіла на особистій сторінці в Instagram.

Донька Володимира Льовкіна Вікторія Фото: instagram/lyovkina

"15 січня у другій половині дня пройшла операція. Я нічого не пам'ятаю. Відчувала себе досить спокійно і до, і після. Однак після операції вирізану пухлину відправили на гістологію (вивчення тканин). За підсумком з'ясувалося, що це була астроцитома lll ступеня злоякісності. ЇЇ вирізали повністю, але оскільки вона стикалася з іншими клітинами мозку призначили променеву терапію. На четвертому тижні променевої терапії мені стало гірше, але все не критично. Зараз же всі процедури закінчені і я почуваюся добре", – поділилася Вікторія.

Вікторія Льовкіна з батьками Фото: instagram/lyovkina

Зазначимо, що через лікування у доньки Льовкіна почало випадати волосся, і вона поголила голову. За словами дівчини, вона зважилася на такий крок через те, що вважає: таким чином вона позбулася негативної енергії.

Донька Льовкіна Вікторія Фото: instagram/lyovkina

"Я не переживала і не переживаю через волосся. Багато хто писав, що з волоссям йде негативна енергія, так от нехай йде радикально", – написала Вікторія.

Нагадаємо: у Володимира Льовкіна теж була онкологія. У 2003 році співака прооперували. Йому вдалося перемогти рак лімфатичної системи.

Володимир Льовкін Фото: Telegram-канал "НеМалахов"

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