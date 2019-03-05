У 14-річної учасниці ''МастерШеф. Діти'' виявили рак: родина просить допомоги

Учасниці другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф. Діти", 14-річній Вікторії Підлепінській поставили діагноз лімфома Ходжкіна (рак лімфовузлів).
У 2017 році дівчинка стала суперфіналісткою проекту. Дізнавшись про діагноз дитини, батьки Віки звернулися за допомогою до соцмереж.
Фото: instagram.com
"Ніколи не могла навіть подумати, що таке станеться зі мною. Зараз дуже важко писати цей пост. На жаль, я серйозно захворіла, мені поставили діагноз лімфома Ходжкіна. Буду вдячна кожному за допомогу", — також написала Віка в Instagram.
Всім привіт. Ніколи не могла даже подуматі, что колись таке станемо зі мною. Зараз дуже Важко писати цею пост😭Нажаль я захворіла на серйозний хворобу, мені поставили діагноз Лімфома Ходжкіна (Буду дуже вдячна кожному за допомогу🙏❤️ 5168757323835886 це номер приват картки моєї мами Підлепенської Наталії❤️Дякую❤️
Підтримав підопічну й суддя телевізійного проекту, кулінар Ектор Хіменес-Браво. На особистій сторінці в Instagram він розмістив пост із проханням допомогти дівчинці.
Батьки Віки дуже сподіваються, що завдяки підтримці небайдужих людей зможуть врятувати життя доньки.
Реквізити для матеріальної допомоги: 5168 7573 2383 5886, ПриватБанк (Наталія Підлепінська, мама).
Як раніше писав OBOZREVATEL, за кілька днів до прем'єри нового сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" на телеканалі "СТБ" суддя проекту Ектор Хіменес-Браво спантеличив шанувальників своїми фотографіями в Instagram.
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