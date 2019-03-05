У 14-річної учасниці ''МастерШеф. Діти'' виявили рак: родина просить допомоги

Учасниці другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф. Діти", 14-річній Вікторії Підлепінській поставили діагноз лімфома Ходжкіна (рак лімфовузлів).

У 2017 році дівчинка стала суперфіналісткою проекту. Дізнавшись про діагноз дитини, батьки Віки звернулися за допомогою до соцмереж.

Фото: instagram.com

"Ніколи не могла навіть подумати, що таке станеться зі мною. Зараз дуже важко писати цей пост. На жаль, я серйозно захворіла, мені поставили діагноз лімфома Ходжкіна. Буду вдячна кожному за допомогу", — також написала Віка в Instagram.

Підтримав підопічну й суддя телевізійного проекту, кулінар Ектор Хіменес-Браво. На особистій сторінці в Instagram він розмістив пост із проханням допомогти дівчинці.

Батьки Віки дуже сподіваються, що завдяки підтримці небайдужих людей зможуть врятувати життя доньки.

Реквізити для матеріальної допомоги: 5168 7573 2383 5886, ПриватБанк (Наталія Підлепінська, мама).

Як раніше писав OBOZREVATEL, за кілька днів до прем'єри нового сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" на телеканалі "СТБ" суддя проекту Ектор Хіменес-Браво спантеличив шанувальників своїми фотографіями в Instagram.

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