Творець відомого фільму жахів наклав на себе руки

Марія Дідик люди 10:25, 3.05.2020

Один зі сценаристів фільмів жахів про ляльку-вбивцю Чакі Джон Лафія наклав на себе руки на 64-му році життя.

Зазначається, що чоловік помер 29 квітня, проте відомо про це стало тільки в суботу, 2 травня. Про це повідомляє видання Variety.

Джон Лафія
"Ми приголомшені звісткою про смерть нашого друга Джона Лафії. Він з самого початку був найважливішим елементом сім'ї "Чакі". Він написав оригінальний сценарій "Дитячих ігор" разом з режисером Томом Холландом і мною, і "Дитячі ігри 2" зняв Джон", - повідомив його колега Дон Манчіні.

Джон Лафія співпрацював зі сценаристами Томом Холландом і Доном Манчіні при створенні сценарію фільму жахів "Дитячі ігри". Саме Лафія придумав ім'я головного героя Чакі і знамениту фразу з фільму: "Привіт, я Чакі! Пограємо?".

Лафія народився в 1957 році і здобув освіту в сфері кіно і телебачення. Він виступив режисером і сценаристом в фільмах "Блакитна ігуана", "Кращий друг людини", "Пацюки" та інших картинах і серіалах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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