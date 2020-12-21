Творець "Єралашу" заразився коронавірусом і розповів про свій стан

Російський кінорежисер, творець "Єралашу" 71-річний Борис Грачевський заразився коронавірусом. Зараз він перебуває вдома на самоізоляції.

За словами знаменитості, його стан задовільний і він активно бореться з хворобою. Про це чоловік розповів виданню "РИА Новости".

Як стало відомо, Грачевський відчуває смаки та запахи. Він повідомив, що у нього тільки невелика температура, яка постійно скаче.

Нагадаємо, Борис Грачевський – це радянський і російський кінорежисер і сценарист, організатор кіновиробництва, художній керівник дитячого кіножурналу "Єралаш".

Російський кінорежисер 71-річний Борис Грачевський Teleprogramma.pro

Також він член Російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка", заслужений діяч мистецтв РФ, лауреат премії Уряду РФ.

Грачевський є автором збірки гумористичних висловів "Идиотизмы". А з 2017 року – член журі дитячого КВН на телеканалі "Карусель".

У 2018 році в телепередачі "Судьба человека" Грачевський розповів, що раніше у нього діагностували рак шкіри, причиною якого стала родимка. Йому зробили кілька операцій, опромінення і хіміотерапію.

Творець дитячого гумористичного серіалу "Єралаш" Борис Грачевський презентував в окупованих Донецьку та Луганську свій еротичний фільм.

Борис Грачевський захворів на коронавірус Експрес газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Грачевський одружився з 31-річною актрисою та співачкою Катериною Білоцерківською. Напередодні нового 2016 року чоловік подарував своїй обраниці каблучку з діамантом і попросив стати його дружиною.