Творець 'Атлантиди' про критику з боку росіян: вони зловтішаються, а для мене їх не існує

Український режисер і продюсер Валентин Васянович висловився з приводу того, що на російських телеканалах транслюють ватні сюжети про його фільм "Атлантида".

Він заявив, що думка росіян на нього не впливає. Про це режисер повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

Як стало відомо, нещодавно експрем'єр-міністр України Микола Азаров відреагував на фільм "Атлантида" та висміяв те, що в місті Краматорськ Донецької області в кінотеатр прийшли три глядача.

Після цього на центральних каналах Росії почали виходити ватні сюжети щодо кіно.

"Емоційно реакція росіян ніяк на мене не впливає. Мені нецікаво, що вони про це думають, тому що для мене їх не існує. Зловтішаються, що десь хтось не прийшов в кінотеатри? Краматорськ – невелике східне місто, в цьому немає нічого дивного", – сказав Васянович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український режисер і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський.