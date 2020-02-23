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23 лютого • оновлено в 14:09
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TVORCHI заявили про проблеми під час виступу на Нацвідборі. Відео

3.9т
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Вокаліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні повідомив про проблеми зі звуком під час виступу на Національному відборі на Євробачення 2020.

Джеффрі Кенні заявив, що йому не включили пісню в вушний мікрофон. Про це повідомили в офіційному Instagram-акаунті Національного відбору.

TVORCHI заявили про проблеми під час виступу на Нацвідборі

Скріншот з відео

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Кенні зазначив, що він чув тільки свій голос. За словами учасників гурту, технічні проблеми з вушним мікрофоном у них були і під час виступу в півфіналі.

Учасники гурту додали, що більше не будуть брати участь в українському національному відборі на Євробачення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020 року, перемогу в якому здобув гурт Gо_A. За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
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