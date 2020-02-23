TVORCHI заявили про проблеми під час виступу на Нацвідборі

Вокаліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні повідомив про проблеми зі звуком під час виступу на Національному відборі на Євробачення 2020.

Джеффрі Кенні заявив, що йому не включили пісню в вушний мікрофон. Про це повідомили в офіційному Instagram-акаунті Національного відбору.

Скріншот з відео

Кенні зазначив, що він чув тільки свій голос. За словами учасників гурту, технічні проблеми з вушним мікрофоном у них були і під час виступу в півфіналі.

Учасники гурту додали, що більше не будуть брати участь в українському національному відборі на Євробачення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2020 року, перемогу в якому здобув гурт Gо_A. За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

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