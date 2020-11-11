TVORCHI поділилися пікантною історією написання нового треку з альбому 13 waves

Учасники групи TVORCHI – Андрій і Джеффрі розповіли про процес створення і запису всіх треків з нового альбому 13 waves. Хлопці розкрили всі музичні секрети створення альбому, а також відкрили пікантну історію, яка подарувала натхнення на запис пісні Instagram Model.

OBOZREVATEL розповідає, як записувався альбом TVORCHI і де хлопці черпали натхнення.

Учасники групи TVORCHI розповіли незвичайну історію про те, де вони черпали натхнення на запис альбому і зокрема, - пісні Instagram Model, яка сталася у Львові.

"Передісторія натхнення при написанні цього треку відбулася з нами у Львові. Після виступу до нас підійшло багато дівчат для фото і. ...", – почав Андрій.

"Хтось просто схопив мене за зад, з якої причини, не знаю, але хтось просто зробив це. І тут я подумав: а знаєш, що? Замість того щоб просто сидіти і скаржитися, чому б нам не написати про це пісню? " – відверто розповів Джеффрі.

Крім того, Андрій додав також, що відчуття, коли стоїш і робиш фото з шанувальниками, які спілкуються з тобою і роблять Селфі, а в цей час хтось "лапа" - дуже цікаве. Особливо, як зазначив артист, коли ніхто не подає виду про подію.

"Тому цей трек Instagram Model якраз про дівчат, які люблять сидіти в телефоні, фоткати себе, знімати і робити такі небезпечні речі", - зазначив Андрій.

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