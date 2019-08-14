"Твоє місце на сцені!" Ведучий зі "Слуги народу" знову розізлив мережу

Український шоумен Олександр Скічко, який пройшов до парламенту від партії "Слуга народу", розлютив користувачів мережі політичними планами.

На своїй сторінці в Instagram він зізнався, що обговорив законопроект в сфері інфраструктури, на що у відповідь отримав поради від незадоволених українців.

"Зустріч випускників Трускавецького Національного університету імені Ріксуса! А якщо серйозно, то обговорювали напрацювання законопроектів у сфері інфраструктури", – написав він.

У коментарях йому знову порадили повернутися на сцену і не лізти в політику. "Це жах", "Іди на сцену, там твоє місце", "Кошмар, майбутнє нашої країни вирішуватимуть ці ідіоти", – розсердилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скічку порадили відмовитися від роботи в команді президента Володимира Зеленського.

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