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"Твоє місце на сцені!" Ведучий зі "Слуги народу" знову розізлив мережу

3.8т Читати матеріал російською

Український шоумен Олександр Скічко, який пройшов до парламенту від партії "Слуга народу", розлютив користувачів мережі політичними планами.

На своїй сторінці в Instagram він зізнався, що обговорив законопроект в сфері інфраструктури, на що у відповідь отримав поради від незадоволених українців.

"Зустріч випускників Трускавецького Національного університету імені Ріксуса! А якщо серйозно, то обговорювали напрацювання законопроектів у сфері інфраструктури", – написав він.

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У коментарях йому знову порадили повернутися на сцену і не лізти в політику. "Це жах", "Іди на сцену, там твоє місце", "Кошмар, майбутнє нашої країни вирішуватимуть ці ідіоти", – розсердилися користувачі.

"Твоє місце на сцені!" Ведучий зі "Слуги народу" знову розізлив мережу
"Твоє місце на сцені!" Ведучий зі "Слуги народу" знову розізлив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скічку порадили відмовитися від роботи в команді президента Володимира Зеленського.

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Особа
Олександр Скічко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу шоу-бизнес
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