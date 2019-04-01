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''Тут геть тато'': доросла донька Меладзе викликала захват змінами в зовнішності

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Донька російського співака Валерія Меладзе від першого шлюбу Інга вразила фоловерів в Instagram змінами в зовнішності.

На особистій сторінці у соцмережі 25-річна донька співака та Ірини Малухіної опублікувала дитяче фото, на якому її не впізнали. Свій пост дівчина присвятила Дню сміху.

''Тут геть тато'': доросла донька Меладзе викликала захват змінами в зовнішності

Фото: instagram.com

"6-річна я бажаю всім, щоб сміху і посмішок у вас було побільше не тільки сьогодні, але і всі інші 364 дні року 1 квітня. Бутер, мабуть, мама зробила особливо класний у той день", — посміялася Інга.

Пост доньки співака зібрав сотні лайків, фоловери зазначили, що на знімку дівчина дуже схожа на батька.

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"Ось тут геть тато Валерій", "Не впізнати", "Така смішна", "Ого ти змінилася", — здивувалися в коментарях.

Як писав раніше OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що співачка Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе більше не живуть у Росії. Чоловік і дружина купили будинок в Італії і вирішили "осісти там". Продюсер і співачка розписалася в мерії Італії в жовтні 2015 року.

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Особа
Валерій Меладзе
Теги
соцмережіInstagram
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