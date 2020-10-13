Туристка повернула в Помпеї вкрадені 15 років тому артефакти і розповіла про прокляття

Туристка з Канади на ім'я Ніколь відправила назад в місто Помпеї (Італія) артефакти, які вкрала в історичній локації під час екскурсії 2005 році. Жінка зазначила, що всі ці 15 років "сувеніри" приносили їй нещастя.

Так, канадка забрала з собою з Помпей два шматочки мозаїки, черепки амфори і фрагмент керамічної обробки стіни. Тепер вона стверджує, що підібрані нею артефакти прокляті і зіпсували її життя. Про це пише CNN.

Через 15 років вона туристка відправила посилку в Помпейський археологічний парк, прикріпивши до неї супроводжуючий лист. Ніколь повідомила, що після повернення додому двічі перенесла рак грудей, котрий доходив до кризової стадії, а її сім'я розорилася.

"У нас попереду – ні найменшого проблиску. У цих "шматочках історії" закарбувалася маса негативної енергії, тоді ж люди вмирали так болісно. Я не хочу, щоб прокляття Помпей передавалося нашим дітям. Будь ласка, пробачте за мій вчинок, я тоді була ще молодою і дурною", – висловилася Ніколь.

Як стверджують співробітники музею в Помпеях, за останні роки вони отримали близько сотні подібних листів від бажаючих повернути "фрагменти історії" через те, що після "крадіжки" туристів починали переслідувати нещастя.

Відзначимо, під час виверження вулкана Везувій в 79-му році нашої ери, з 20 тисяч населення Помпей загинули більше двох тисяч осіб.

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