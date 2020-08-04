Туреччина офіційно відреагувала на побиття української топ-моделі Кирилюк

Заклад в турецькому місті Чешме, де в ніч на п'ятницю 31 липня охорона побила українку Дар'ю Кирилюк і ще трьох жінок, в даний час закрито.

Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на Офіс з питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні. Міністр культури і туризму країни особисто висловив співчуття з приводу того, що сталося.

"Заклад, в якому стався згаданий інцидент, було закрито", – сказано в повідомленні посольства.

Там відзначили, що Туреччина на найвищому рівні вживає всіх необхідних заходів, щоб відпочинок гостей країни був спокійним і безпечним і називають подію прикрим і небажаним інцидентом.

"Я рішуче засуджую огидний напад, що трапився ввечері п'ятниці в Чешме. Такого взагалі не повинно було статися в курортному регіоні, тим більше з жінкою. Ми всі разом переконаємося, що цей неприпустимий хуліганський вчинок не залишиться без покарання", – написав міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой на своїй сторінці в соцмережі.

У повідомленні зазначено, що після інциденту "всі відповідні органи Туреччини і в першу чергу Міністерство культури і туризму негайно втрутилися в ситуацію".

Міністр культури Туреччини засудив інцидент в Чешме (Twitter посольства Туреччини в Україні)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині під час відпочинку охорона пляжу побила відому українську топ-модель Дар'ю Кирилюк і групу її друзів.