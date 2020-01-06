Туреччина, Одеса та Оман: де встиг відпочити Зеленський за пів року президентства

Володимир Зеленський за час свого президентства встиг кілька разів з'їздити на відпочинок з сім'єю. Так, він відвідав Туреччину, викупався в Чорному морі в Одесі та випробував гірськолижні траси в Буковелі.

Про те, де встиг відпочити Зеленський за 6 місяців президентства пишуть "Букви".

26 квітня Володимир Зеленський відправився до Туреччини разом зі своєю сім'єю.

"Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відводжу дітей на щорічний фестиваль "Весело", – написав Зеленський.

4 липня Зеленський, завершивши офіційну частину візиту в Канаду, відправився з дружиною і главою Офісу Президента Андрієм Богданом подивитися на Ніагарський водоспад.

14 липня Володимир Зеленський і члени його команди викупалися в Чорному морі перед візитом до Одеси.

Зеленський в Одесі

27 липня Зеленський опублікував фото з главою Офісу Президента Андрієм Богданом, на якому вони відпочивали на одному з одеських пляжів.

11 грудня прес-секретар президента України Юлія Мендель показала коротке відео з Парижа, де президент перебував з робочим візитом.

31 грудня Зеленський зі своєю сім'єю поїхав на новорічний відпочинок в президентську резиденцію "Синьогора" в Гуті. У перший день нового 2020 року відвідав гірськолижний курорт Буковель.

Зеленський в Буковелі

Зеленський в Буковелі

5 січня Зеленський з сім'єю відпочивав в 5-зірковому готелі на березі Оману.

Володимир Зеленський в Омані

Як раніше писав OBOZREVATEL, українці обурені дорогим відпочинком свого президента під час війни в Україні.

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