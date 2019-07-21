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"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі

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Скандальну російську співачку і телеведучу, зірку проекту "Дом-2" Ольгу Бузову висміяли в мережі через невміння співати і рухатися.

Оля опублікувала в своєму Instagram відео свого виступу в якомусь із закладів столиці Киргизії і подякувала шанувальникам за те, що хором підспівують її пісні, але у відповідь отримала багато негативу. (щоб подивитися відео проскролльте до кінця сторінки).

Оля не вміє співати?

Оля не вміє співати?

Instagram Бузової

Новини
Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі

"Водиця ... Все, що хочу зараз я - бути щасливою. Моє щастя на сьогоднішній день це сцена, Музика і Ви, Спасибі, що хором співаєте мої пісні. Спасибі, що любите мене і приймаєте", - написала Бузова, проте багато шанувальників помітили, що зірка співає під фанеру і її голосу майже не чутно.

"Співати під фанеру - це дуже негарно по відношенню до своїх "людей", "Вибачте, у Вас голосу взагалі немає", "Суцільний шум і шепіт безголосої співачки", - писали під відео Олі.

"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі

Багатьом також не сподобався наряд зірки, на їхню думку, вона виглядала надто вульгарно. Крім того, деяким не сподобався танцювальний номер зірки.

"Жахливе виконання, жахливо рухаєшся ... немає пластики, як робот", "Оля чому ви всюди на сцені, в кліпах виступаєте в одних трусах, не гарно дуже ... Чи намагаєтеся бути схожа на повію", - писали зірці.

"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі

"Тупає, як кінь!!! Оля, а що з твоїм голосом? Це ти так в живу почала співати. Вітаю, ти ганьба номер 1. Яка ж ти безголоса", "Оля, що за знаки ти постійно показуєш руками? Масонство? Ілюмінати?", - також писали під відео співачки.

"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі
"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова розповіла про секс зі знаменитістю, заявивши, що утримувалася від інтимного життя два роки, після того, як розлучилася з футболістом Дмитром Тарасовим.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія Москва
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ай, пропагандоны, вы, как я погляжу, аж наизнанку выворачиваетесь, чтобы вислоухих держать в тонусе. Это же метод самых дешевых листков, взять кого-то (любого нужного человека, событие, государство, итд) и надёргав нужных комментов из соцсетей (а они по любому будут противоположными) прилепить нужное тебе "настроение сети". При желании можно взять видео с белым пушистым котёнком и выдать что-то типа "Сеть взбесило мерзкое мохнатое существо", а в доказательство привести коммент какого-то тела, не любящего котов.
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Крым Андрей
Крым Андрей
ПыСы Кстати, Бузову я тоже не перевариваю.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Страшко
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ох она и страшно))))))))
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