"Тупає як кінь": Бузова викликала огиду в мережі

Скандальну російську співачку і телеведучу, зірку проекту "Дом-2" Ольгу Бузову висміяли в мережі через невміння співати і рухатися.

Оля опублікувала в своєму Instagram відео свого виступу в якомусь із закладів столиці Киргизії і подякувала шанувальникам за те, що хором підспівують її пісні, але у відповідь отримала багато негативу. (щоб подивитися відео проскролльте до кінця сторінки).

Оля не вміє співати? Instagram Бузової

"Водиця ... Все, що хочу зараз я - бути щасливою. Моє щастя на сьогоднішній день це сцена, Музика і Ви, Спасибі, що хором співаєте мої пісні. Спасибі, що любите мене і приймаєте", - написала Бузова, проте багато шанувальників помітили, що зірка співає під фанеру і її голосу майже не чутно.

"Співати під фанеру - це дуже негарно по відношенню до своїх "людей", "Вибачте, у Вас голосу взагалі немає", "Суцільний шум і шепіт безголосої співачки", - писали під відео Олі.

Багатьом також не сподобався наряд зірки, на їхню думку, вона виглядала надто вульгарно. Крім того, деяким не сподобався танцювальний номер зірки.

"Жахливе виконання, жахливо рухаєшся ... немає пластики, як робот", "Оля чому ви всюди на сцені, в кліпах виступаєте в одних трусах, не гарно дуже ... Чи намагаєтеся бути схожа на повію", - писали зірці.

"Тупає, як кінь!!! Оля, а що з твоїм голосом? Це ти так в живу почала співати. Вітаю, ти ганьба номер 1. Яка ж ти безголоса", "Оля, що за знаки ти постійно показуєш руками? Масонство? Ілюмінати?", - також писали під відео співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова розповіла про секс зі знаменитістю, заявивши, що утримувалася від інтимного життя два роки, після того, як розлучилася з футболістом Дмитром Тарасовим.

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