"Ця жінка створена для мене": як починалися стосунки Пітта і Еністон

Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон були одружені протягом п'яти років і розлучилися в 2005-му, але після розставання Пітта з Анджеліною Джолі останнім часом все частіше з'являється інформація, що актор знову близький з Еністон.

Так, за інформацією ЗМІ, актори давно відновили дружні стосунки і проводять разом багато часу. А недавно Дженніфер Еністон і Бред Пітт були помічені за гарячими обіймами і поцілунком. Що пов'язує колишнє подружжя, як починалася історія їхніх стосунків, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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Бред Пітт і Дженніфер Еністон познайомилися в 1998 році на побаченні всліпу, влаштованому їх агентами. Передбачалося, що на зустрічі обговорять піар-роман, але сталося непередбачене – майже одразу актори поринули в реальні стосунки. Через два роки вони зіграли весілля і провели медовий місяць на Сейшелах. Весільні клятви закоханих були оригінальними: Дженніфер обіцяла Бреду завжди готувати його улюблений банановий коктейль, а він клявся знайти баланс на термостаті.

"Коли я вперше побачив Джен, то зрозумів, що ця жінка створена для мене", – говорив Пітт в 2000 році. Пізніше він зізнається, що з жодною жінкою подібного контакту в нього не було. Навіть з тією, яка зруйнувала його шлюб.

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Закохані постійно трималися за руки і дивилися один на одного з такою теплотою, яку складно зіграти в кіно. Друзі скаржилися, що Пітт став занадто домашнім з Еністон.

Сам Бред після роману з педантичною і контролюючою Гвінет Пелтроу насолоджувався легкими стосунками і цілковитим взаєморозумінням з Дженніфер.

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Але в 2005 році актор зустрів Анджеліну Джолі на зйомках "Містера і Місіс Сміт", і сімейна ідилія була зруйнована.

Відзначимо, нічого не підозрююча дружина якось прийшла на зйомки того фатального фільму і навіть потиснула руку розлучниці, сказавши, що її чоловік радий попрацювати з Джолі.

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Коли все стало відомо, Дженніфер першою подала на розлучення і пізніше ніколи не коментувала цю ситуацію. Кажуть, вона багато років відновлювалася у кращих психотерапевтів світу, а сама вона зізнавалася, що пережити розрив їй допомогли заняття йогою.

Через деякий час Еністон знайшла щастя знову, в союзі з Джастіном Теру. Проте і цей шлюб розпався через три роки.

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Зараз у ЗМІ активно пишуть про те, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон згадали минулі часи і хочуть відновити стосунки через 14 років після розриву. До того ж, Пітт був помічений на святкуванні дня народження Еністон.

Видання Entertainment Tonight, посилаючись на свої джерела, якось повідомило, що Дженніфер підтримує зв'язок з Бредом, і "вони час від часу спілкуються".

А US Weekly написало про те, що колишні закохані не тільки перетинаються на різних заходах, а й підтримують один одного, коли комусь із них потрібна допомога або підтримка.

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"Бред зателефонував Джен, коли померла її мама. Вона була дуже зворушена тим, що він вирішив її підтримати в такий скрутний для неї час. [Сьогодні] Бред хотів би, щоб закінчення їхнього шлюбу було більш м'яким і усвідомленим. Він давно попросив у Джен вибачення, і вона його дала".

За даними таблоїдів, Бред познайомив Дженніфер зі своїми дітьми – Захарою, Шайло, Вів'єн і Ноксом.

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А нещодавно Дженніфер Еністон і Бред Пітт були помічені за гарячими обіймами і поцілунком. Так, під час вручення премії Гільдії акторів США, яка пройшла 19 січня в Лос-Анджелесі, зірки були помічені за фліртом. Увагу громадськості привернули знімки, які були зроблені за лаштунками премії. На фото можна побачити, як Пітт і Еністон спочатку обіймаються, а потім Бред бере Дженніфер за руку, демонструючи, що не хоче її відпускати.

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Крім того, увагу привернула і реакція Пітта на промову Еністон, яка піднялася на сцену за нагородою "Краща жіноча роль" у драматичному серіалі. Так, у мережі з'явилося відео, на якому Бред спостерігає за виходом колишньої дружини і вимовляє: "Оу, вау!"

Відзначимо, що саме колишнє подружжя наполягає, що спілкуються лише тому, що їм обом це допомагає подолати біль і старі образи – про возз'єднання мови не йде.

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Так, джерело з оточення голлівудських акторів Бреда Пітта і Дженніфер Еністон напередодні розповіло, що під час зустрічі колишній чоловік Анджеліни Джолі вибачився перед зіркою серіалу "Друзі".

За його словами, екс-кохані забули про минулі образи.

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Інше джерело повідомило, що стосунки Бреда і Дженніфер вийшли на новий рівень, оскільки вони обидва пройшли через розлучення після свого розставання.

"Зараз вони просто люблять і обожнюють один одного і стали набагато ближчими друзями після розлучення. У них дуже зрілі стосунки, які розвивалися з плином часу, тому що вони обидва пережили невдалі шлюби. Бред дуже виріс в житті з тих пір, як вони з Дженніфер розлучилися", – цитує його видання ET.

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До речі, відомий психолог Джуді Джеймс проаналізувала зустріч акторів. Експерт з мови тіла розповіла Daily Mirror, що побачила в поведінці екс-подружжя сексуальну напругу.

"Мова їх тіла говорить багато про що. Те, як Бред хапає її за зап'ястя, а не за руку, вказує на відсутність спокійної близькості між парою. Цим інтимним жестом він намагається розташувати Дженніфер до себе. Його усмішка говорить про справжню теплоту і любов, а погляд – про пристрасті", – пояснила вона.

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