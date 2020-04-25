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25 квітня • оновлено в 12:56
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"Ця тварюка мене кинула!" Узєлков та Боржемська публічно поскандалили

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Український боксер В'ячеслав Узєлков публічно звинуватив свою ексдружину, телеведучу і фітнес-тренерку Марину Боржемську в тому, що вона перешкоджала йому бачитися з мамою.

Так, він опублікував на особистій сторінці в Instagram фото з матір'ю і написав, що на карантині вперше за довгий час знайшов час на спілкування з рідною людиною. У коментарях підписники поцікавилися, чому Узєлков раніше не знаходив часу на це. На що спортсмен вибухнув гнівним постом на адресу колишньої дружини.

Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков

Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков

Фото: hochu.ua

"Ця тварюка мене кинула, а мама зустріла і запитала про все. І навіть намагалася нагодувати", – написав Узєлков.

В'ячеслав Узєлков з мамою

В'ячеслав Узєлков з мамою

Фото: instagram/uzelkoff_officia

Марина Боржемська не залишила без уваги коментар колишнього чоловіка.

"Мені неймовірно шкода, що мою любов та щирі почуття до твоїх батьків, які стали для мене рідними, ти побачив такими очима. Я завжди була вдячна їм за те, що вони подарували тобі життя. І найбільше мені шкода, що у всьому поганому, що з тобою відбувається, ти, як і раніше, звинувачуєш інших, але тільки не себе", – написала Марина.

Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков

Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков

Фото: tv.ua

Варто зазначити, що на слова Узєлкова негативно відреагували його підписники. Вони залишили безліч коментарів, в яких засуджували спортсмена за висловлювання на адресу колишньої дружини. Після чого В'ячеслав видалив свій коментар.

"Ця тварюка мене кинула!" Узєлков та Боржемська публічно поскандалили
"Ця тварюка мене кинула!" Узєлков та Боржемська публічно поскандалили
"Ця тварюка мене кинула!" Узєлков та Боржемська публічно поскандалили

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Марат Башаров шокував шанувальників, показавши сцену лайки з колишньою дружиною Єлизаветою Шевирковою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
В'ячеслав Узелков Марина Боржемская-Узєлкова
Місце
Україна
Теги
шоу шоу-бизнес
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