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3 січня • оновлено в 12:19
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"Цукерка": внучка Боярського засвітила величезні груди в купальнику

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Внучка знаменитого російського актора і співака Михайла Боярського Катерина поділилася пікантним фото.

На знімку, який був опублікований на сторінці в Instagram, дівчина позує в чорному купальнику з глибоким декольте.

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Instagram @ boyarskaya.katerina

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Ефектний виріз підкреслив пишні груди Катерини. Також на фотографії можна побачити і стрункі ноги дівчини.

Апетитні форми Катерини не змогли сховатися від очей фанатів, які засипали її компліментами:

"Цукерка": внучка Боярського засвітила величезні груди в купальнику
"Цукерка": внучка Боярського засвітила величезні груди в купальнику
"Цукерка": внучка Боярського засвітила величезні груди в купальнику
"Цукерка": внучка Боярського засвітила величезні груди в купальнику

Примітно, що внучка Боярського досить часто радує своїх шанувальників спокусливими кадрами, на яких демонструє великі груди.

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Instagram @ boyarskaya.katerina

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Instagram @ boyarskaya.katerina

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Instagram @ boyarskaya.katerina

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Instagram @ boyarskaya.katerina

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Боярська порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Боярська
Місце
Росія
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