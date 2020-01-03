"Цукерка": внучка Боярського засвітила величезні груди в купальнику

Внучка знаменитого російського актора і співака Михайла Боярського Катерина поділилася пікантним фото.

На знімку, який був опублікований на сторінці в Instagram, дівчина позує в чорному купальнику з глибоким декольте.

Катерина Боярська Instagram @ boyarskaya.katerina

Ефектний виріз підкреслив пишні груди Катерини. Також на фотографії можна побачити і стрункі ноги дівчини.

Апетитні форми Катерини не змогли сховатися від очей фанатів, які засипали її компліментами:

Примітно, що внучка Боярського досить часто радує своїх шанувальників спокусливими кадрами, на яких демонструє великі груди.

Катерина Боярська Instagram @ boyarskaya.katerina

Катерина Боярська Instagram @ boyarskaya.katerina

Катерина Боярська Instagram @ boyarskaya.katerina

Катерина Боярська Instagram @ boyarskaya.katerina

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Боярська порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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