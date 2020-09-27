Цимбалюк про "Танці з зірками": участь Мейхер і Дімопулос ніхто не розцінює як чесну боротьбу

Тарас Цимбалюк – секс-символ вітчизняного кіно й один із найгарячіших учасників шоу "Танці з зірками".

Артист встигає не тільки займатися підготовкою до шоу, але і зніматися паралельно у двох проєктах, до того ж намагається приділяти увагу близьким людям.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Тарас Цимбалюк зізнався, що змінилося у нього в житті після старту проєкту "Танці з зірками", як реагує на критику, і розповів про стосунки з партнеркою Яною Заєць (щоб подивитися відео, доскрольте матеріал до кінця).

Секс-символ українського кіно розповів про участь у "Танцях із зірками". Instagram Тараса Цимбалюка

– Розкажіть про свої відчуття та емоції, коли вас запросили на "Танці з зірками".

– Тоді емоції були незрозумілі, оскільки я не знав, на що йду. Для мене було приємно отримати такий виклик і досвід.

– Що змінилося у вашому житті, коли ви стали учасником одного з найпопулярніших проєктів у країні?

– Я практично втратив вільний час, оскільки зараз я знімаюся паралельно ще у двох проєктах. Звичайно, стало більше друзів, єдине, що зараз я практично не належу собі, оскільки постійно на репетиціях і зйомках. Але це круто насправді. Це має дати якийсь поштовх у майбутньому.

– Скільки годин займаєтеся підготовкою до танцю? Що дається вам найскладніше?

– Займаюся в день приблизно від трьох до шести годин. Усі танці даються складно з огляду на те, що раніше я не займався цим.

Тарас Цимбалюк та його партнерка в шоу "Танці з зірками" Яна Заєць. Instagram Тараса Цимбалюка

– Для танців потрібна хороша фізична підготовка, ваше тіло як сприйняло такі навантаження? Якщо не секрет, скільки скинули кілограмів за ці тренування?

– З огляду на те, що один із наших козирів – це підтримки, звичайно, дуже важливо мати непогану фізичну форму. Я кинув зараз заняття спортом, тепер тренуюся тільки на паркеті. З початку проєкту "Танці з зірками" я скинув сім кілограмів.

– Розкажіть, наскільки комфортно вам працювати в парі з Яною Заєць? Чи трапляються конфлікти? Чи влаштовує Яна у ролі тренера?

– З Яною буває по-різному, ми з нею полярні люди, вона, звичайно, чемпіонка, прагне до кращого, вона тягне мене за собою. Я так думаю, що так і треба. Вона, безумовно, професіонал своєї справи, гімнастка, і в нашій парі це важливо. Яна – сувора й вимоглива.

Тарас Цимбалюк розповів про "підводні камені проєкту "Танці з зірками". Instagram Тараса Цимбалюка

– Як ви відреагуєте, якщо телеглядачі будуть вас порівнювати з попередніми секс-символами, серед яких Іраклі Макацарія і Даніель Салем?

– Нехай порівнюють. З Іраклі я особисто не знайомий, а з Даніелем я не так давно познайомився. Він крутий чувак і приємний, як людина, у спілкуванні. Напевно, ми схожі з ним, в одному типажі.

– Як ваша кохана Тіна відреагувала на участь у шоу? Чи не ревнує вона до партнерки в "Танцях"?

– Тіна сприйняла мою участь позитивно. Зраділа і максимально зараз підтримує, за що їй величезне спасибі. Вона зовсім не ревнує, особливо до Яни.

Тарас Цимбалюк зі своєю обраницею Тіною. Instagram Тараса Цимбалюка

Зазначимо, що в одному з випусків шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію своїй обраниці. Детальніше про це читайте за посиланням.

– На вашу думку, хто в цьому сезоні є найсильнішим учасником? Хто ваш головний конкурент?

– Найсильнішим учасником сезону буде Юля Саніна (танцює в парі з Дімою Жуком. – Ред.). Це одна з найцікавіших пар, незважаючи на те, що там Надія Мейхер і Санта Дімопулос виступають просто як професіонали. Насправді вони вже займалися танцями, тому їхню присутність на шоу ніхто не розцінює як чесну боротьбу, оскільки в них було багато було часу, щоб готуватися. Це не так цікаво, як Юля Саніна – людина, яка прийшла, виросла в проєкті й показує крутий результат. Нею всі захоплюються, вона молодець.

Тарас Цимбалюк з Яною Заєць. Instagram Тараса Цимбалюка

– Як ви реагуєте на критику? Чи готові діставати "по шапці" за помилки в танцях?

– Я готовий до критики, оскільки розумію, що я "дерев'яний", розумію, що я погано танцюю. Думаю, це абсолютно нормально.

Зазначимо, що Тарас Цимбалюк став відомим українському телеглядачеві завдяки головній ролі в гучній історичній драмі "Чорний ворон" і серіалі "Спіймати Кайдаша". Детальніше про це читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

Дивіться також яскраві виступи Тараса Цимбалюка і Яни Заєць у шоу "Танці з зірками":

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час другого прямого ефіру "Танців із зірками" Тарас Цимбалюк ледь не впустив партнерку