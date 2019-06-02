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Цілував груди і обіймав: Костянтина Меладзе зняли в барі з пишногрудою незнайомкою

1.5тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося фото, на якому видно, як чоловік, схожий на відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе, веселився в барі з невідомою блондинкою.

Так, на кадрах він посміхався і буквально утикався носом в груди дівчини. Після знімків, що з'явилися, шанувальники припустили, що в родині продюсера сталася криза, повідомляє Starhit.

Цілував груди і обіймав: Костянтина Меладзе зняли в барі з пишногрудою незнайомкою

Костянтин Меладзе

Фото: Legion-media

Цілував груди і обіймав: Костянтина Меладзе зняли в барі з пишногрудою незнайомкою

Фото: starhit.ru

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Тотальний контроль: Костянтин Меладзе вперше розповів про шлюб з Вірою Брежнєвою

Зазначимо, що поки ні Костянтин Меладзе, ні співачка Віра Брежнєва ніяк не прокоментували чутки про зраду продюсера.

Цілував груди і обіймав: Костянтина Меладзе зняли в барі з пишногрудою незнайомкою

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва

Фото: instagram/ververa

Нагадаємо: розмови про те, що Брежнєва і Меладзе зустрічаються, ходили кілька років. У 2014 році продюсер розлучився зі своєю дружиною Яною, а у 2015-му таємно одружився з Вірою. Весільна церемонія проходила без журналістів, в колі близьких людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва поділилася інтимними подробицями про життя з Костянтином Меладзе.

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Особа
Костянтин Меладзе
Місце
Росія
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