Цілував груди блондинці: Віра Брежнєва відреагувала на "зраду" Меладзе

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, відреагувала на чутки про зраду свого чоловіка Костянтина Меладзе. Так, вона поділилася з фоловерами фрагментом нового кліпу, прем'єра якого відбулася 5 червня.

У підписі до ролика, який артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, вона здивувалася тому, як її чоловік встигає "пірнати в бюст" блондинки і при цьому знімати кліпи своїй дружині.

Віра Брежнєва instagram.com/ververa

"Поки Костянтин Меладзе, за повідомленнями, гуляє в клубі, пірнаючи в бюст невідомої пишної блондинки, ми з ним же приготували нашу нову відеороботу. І коли він все встигає?", - здивувалася артистка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото, на якому видно, як чоловік, схожий на відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе, веселився в барі з невідомою блондинкою. Так, на кадрах він посміхався і буквально утикався носом в груди дівчини. Після знімків, що з'явилися, шанувальники припустили, що в родині продюсера сталася криза.

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