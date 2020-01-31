"Цілувалися в ясна": Олексій Панін присоромив Гаріка Харламова

Одіозний російський актор Олексій Панін розповів про своє ставлення до відвертої сцени за участі Христини Асмус і шоумена Гаріка Харламова після його жартів про собаку.

У програмі "У Хахачей" артист прокоментував секс-сцену з Христиною Асмус в фільмі "Текст", пояснивши, що кіно – це всього лише її професія.

"Що вона зробила не так, що такий потік хейтерів обрушився на Гаріка в інтернеті? Мені дзвонили блогери з питанням про те, як ви можете це прокоментувати ... як актрису я її не можу оцінювати бо не бачив фільмів за її участі, але чому на неї так накинулися ... чому це такий ажіотаж викликає? це її професія ... Скажи, будь ласка, а Моніку Белуччі є**ть у переході, б**дь, в фільмі "Незворотність", і що? " – сказав Панін.

Також актор розповів, що до жартів Харламова про собаку Панін з ним добре спілкувався і навіть брати участь у зйомках його проекту, тому йому стало неприємно, коли резидент "Камеді клаб" вирішив над ним пожартувати.

"Гарік Харламов там щось мене висміював, мені було це не дуже приємно, тому що ми з ним знайомі ... з Гаріком Харламовим тоді, коли я був одним із затребуваних артистів, а такої кількості скандалів взагалі не було, нас запрошували на "Камеді клаб", вони усі, б**дь, стрибали переді мною на задніх лапах. вони усі говорили: "Льошенька, Льошенька". Я знаю, як Гарік Харламов переді мною стрибав. Я б просто з морально-етичної точки зору ніколи не дозволив би собі образити людину або пожартувати над нею якось неправильно. Жоден артист, нормальний, у тому числі моїх колег, з ким ми дружимо, ніколи не дозволив собі жартів про собак! Ну ніхто ж це публічно не коментував. А коли Гарік Харламов, з яким ми в останній раз бачилися, обіймалися, б**дь, цілувалися в ясна і знімали його проект ... просто мені неприємно, коли ти ставишся до людини, а раптом вона дозволяє собі на цю тему якось жартувати ", - додав Олексій Панін.

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