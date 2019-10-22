Цілували жаб і їли свинячі очі: стало відомо про страшні витівки на популярному українському шоу

На п'ятому тижні проекту Нового каналу "Екси" пари демонстрували, на що готові заради своїх партнерів.

За місяць з гаком на проекті "Ексам" довелося пережити багато. Але те, що чекало їх на п'ятому тижні, перевершило всі побоювання. Учасники поміняли комфортне життя в будинку на виживання в польових умовах.

– Відразу після вигону четвертого тижня нам сказали, що наступні кілька днів ми проведемо на вулиці, – розповідає учасниця другого сезону реаліті Світлана. – Нам дали тільки змінний комплект білизни, зубні щітки, пасту і сірники. А дівчатам ще кросівки, тому що весь час на каблуках ходити незручно. Це всіх дуже налякало, а мене – навпаки. Я з дитинства звикла жити дикуном, батьки часто брали мене з собою в подорожі.

Але життя в куренях виявилася не найскладнішим. На одному з випробувань учасникам запропонували продемонструвати, на що вони готові заради своїх партнерів. "Екси" могли вибрати одне з благ – змінний одяг, похід в душ, повернення в будинок і т.п., яке хотіли б отримати "в подарунок" від своєї половинки. А ті повинні були заплатити за це певну "ціну".

– Останнє випробування було для мене найважчим за весь період, – ділиться Катя. – Я панічно боюся комах, навіть мух. І тут розумію, що мені потрібно пережовувати великих товстих черв'яків. Почала представляти, що замість них котлетка. Це давалося нелегко (посміхається). Адже коли їх розкушуєш, у тебе в роті з'являється рідина. Моментами мене дуже нудило. Заспокоювала тільки думка, що Влад моє бажання виконав, і за це його поголили наголо.

– Це цікаве випробування. Адже ти одразу розумієш, заради кого це робиш, – каже Віталик.

Колишня Віталіка, Лея, вибрала зі списку благ зашифрований пункт "ва-банк", який дозволяв їм повернутися в будинок відразу після випробування. Але за це Віталік повинен був з'їсти свинячі очі.

– Я відразу вирішив, що спробую хоча б розкусити, – розповідає він. – І коли мені не вдалося довести справу до кінця, трохи засмутився. Але добре, що мені зарахували половину. І хоча б Лея змогла повернутися в цивілізацію.

Найбільше виправдалися зусилля пари Свєти і Віталіка – "екси" отримали імунітет і гарантовано залишилися в реаліті Нового каналу ще на один тиждень.

– Мені подобалося дивитися на інших, поки черга не дійшла до мене, – зізнається Світлана. – Коли дізналася, що потрібно поцілувати кількох жаб, засумнівалася. Злякалася, що у мене з'являться бородавки. Але Вася заспокоїв, запевнивши мене, що це міф. Важко пояснити, як я зважилася. Просто захотіла зробити для нього щось приємне.

Що чекає "ексів" далі? Дивіться в наступних випусках – щоп'ятниці о 21:40 на Новому каналі!

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