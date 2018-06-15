"Цікаво, що скаже королева": в мережу злили компромат на Меган Маркл

До знайомства з принцом Гаррі Меган Маркл брала участь у відвертих проектах.

Американська версія журналу Men's Health оприлюднилк відео зі зйомок герцогині Сассекському в 2013 році.

Відзначається, що перш ніж покінчити з акторською кар'єрою, Маркл носила титул однієї з найсексуальніших жінок Америки, тому не дивно, що вона була розкутою і не соромилася зніматися для чоловічого глянцю.

Ролик показує як дружина принца смажить гамбургери в коротких шортах і сорочці, а в кінці відео з'являється табличка з написом: "Гриль ніколи ще не виглядав так гаряче".

До слова, шанувальників герцогині шокував той факт, що їй довелося брати участь в зйомках такого роду. У мережі зацікавилися, якою буде реакція королеви Елізаветти II на відверте відео з її невісткою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, який подарунок Меган Маркл зробила королева Елізаветта II.