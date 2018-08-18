"Цикада заповзе": Волочкову розгромили за нове "шпагатне" фото

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на критику користувачів мережі через нове фото з її "фірмовим" шпагатом.

Світлину було зроблено Волочковою під час відпустки на грецькому острові Корфу і опубліковано у соціальній мережі Instagram.

"Для того, щоб шпагат був граційним, струнким, із підтягнутими м'язами, витягнутими колінами і стопами, з рельєфом м'язів, - треба спочатку повчитися в Академії балету, потім стати прима-балериною, станцювати всі класичні балети на прославлених сценах світу, робити 32 фуете, і шпагат буде ваш. А чи потрібен він вам? Розтягуйте краще задоволення, доброту, радість і, якщо вийде, - час", - підписала вона фото, яке зчинило галас.

Однак такі вихваляння не припали до вподоби підписникам зірки, і вони залишили під постом безліч обурливих коментарів, що жорстко висміюють недолугу поведінку балерини.

"Так коли ти вже заспокоїшся? Задовбала зі своїми шпагатами і страшним тілом!", "Та в порно їй треба, і до того ж терміново!", "Ну ось, тепер дерево нахилила", "Жан-Клод Ван Дам прикурив і помер, напевно. Від заздрості", "Які ще у вас є переваги крім цього шпагату? Настю, досить", "А якщо цикада заповзе!" - пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова розлютила своїх фанів фотографією з туалету, на якій вона зображена топлес. Частини грудей балерина злегка замалювала подобою ієрогліфів.