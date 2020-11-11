Цибульська вперше зізналася в романі із зіркою "Танців з зірками"

Українська співачка Оля Цибульська вперше зізналася, що мала роман з танцюристом Олександром Прохоровим, який був фіналістом "Танців з зірками 2019". Зустрічалася артистка з ним під час паузи у відносинах з нинішнім чоловіком.

Такими подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", що виходить на телеканалі "Україна". За словами Ольги, вона познайомилася з Олександром, коли тільки починала вокальну кар'єру. Цибульська набирала танцівників у свій шоу-балет. Однак кастинг Олександр не пройшов через свій зріст.

"Він такий самець. Високий, гарний, талановитий, харизматичний, вихований та інтелігентний", – зазначила Цибульська.

Через рік доля їх знову звела під час гастролей в Харкові. Прохоров прийшов на заміну хлопцю з балету Олі, який тоді захворів.

"Я трохи розгубилася. Ми виступили, ми поверталися на наступний день, і перед цим у нас був цікавий вечір. Ми прогулялися по місту, спілкувалися, пили капучино, дивилися кіно "Сніданок у Тіффані" ну і, в принципі, поснідали ми теж разом", – згадала співачка.

У той час Цибульська зустрічалася зі своїм нинішнім чоловіком. Пара переживала непростий період у відносинах, а співачка стала уникати спілкування з ним. Тоді коханий Олі вирішив миттєво реагувати й запросив співачку в Париж, написавши лист від руки. Саме ця поїздка допомогла парі відновити пристрасть, а після подорожі на світ з'явився їхній син Нестор.

До речі, пізніше Ольга Цибульська прокоментувала відверте інтерв'ю на особистій сторінці в Instagram. Вона зазначила, що вони з Прохоровим залишилися друзями після розриву відносин. А також додала, що під час їхнього роману "ніхто нікому не зраджував і не крав з сім`ї".

"Так, це правда! У нас з Олександром Прохоровим дійсно були відносини. Давно. Я вдячна Сашкові за те, що ми залишилися друзями й він підтримав моє бажання розповісти, хоча розумів, що йому перепаде від ЗМІ. Це дійсно чоловіча позиція... Ніхто нікому не зраджував. Ніхто нікого не крав з сім'ї. Все сталося під час паузи у відносинах з майбутнім чоловіком. У кожного свої причини, але це життя. У ньому є не тільки ідеальні love story. І це прекрасно. P.S. Чоловік знає", – поділилася Цибульська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Цибульська ділилася з шанувальниками пікантним відео, на якому позувала у відвертому боді. У ньому вона цілувала себе в дзеркалі під уривок зі своєї нової пісні.