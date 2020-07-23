Цибульська показала звабливе фото, яке зробило її знаменитою

Ольга Веркалець Люди 13:40, 23.07.2020

Популярна українська співачка Ольга Цибульська показала архівне фото, яке допомогло їй потрапити на телебачення і стати знаменитою.

Знімком зірка поділилася з шанувальниками в своєму Instagram-акаунті. На ньому артистка позує в рожевій короткій сукні, колготках в сіточку та рожевих чоботах (фото дивіться нижче).

Співачка розповіла, що не мала права на помилку, адже на плівці фотоапарату було тільки 36 кадрів, а фотошопу не було. Тоді вона надіслала фото зі зйомки в агенцію, яка шукала нові обличчя для телешоу в Будапешті (Угорщина).

Фото, яке допомогло Цибульській потрапити на телебачення
Instagram Ольга Цибульська

"Це мій перший київський сценічний костюм. Сукню я купила на Привокзальному ринку, ультрамодні колготки в сіточку – на базарі, а рожеві туфлі – за останні гроші на Троєщині", – поділилася знаменитість.

Кастинг співачка пройшла і згодом вже вела сама прямі ефіри на телеканалі в Будапешті. Тому Цибульська порадила дівчатам вірити в себе, адже "можливо реально все".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Цибульська поділилася відвертим відео, на якому позувала без трусів.

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