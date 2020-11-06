Церемонії прощання із Жванецьким не буде: названо причину

Церемонію прощання з померлим 86-річним сатириком Михайлом Жванецьким проводити не будуть.

Це пов'язано з пандемією коронавірусу, пише "Інтерфакс", посилаючись на представника сатирика Олега Сташкевича.

"Прощання не буде. Зараз, враховуючи пандемію та ситуацію з коронавірусом, проводити прощання небезпечно і негуманно", – сказав Сташкевич.

Також він уточнив, що дата та місце похорону ще не визначені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз, який вбив багатьох артистів". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі.