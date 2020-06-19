Целюліт і зайва вага: справжні фото Брітні Спірс потрапили до мережі

Американську 38-річну співачку Брітні Спірс папараці заскочили під час прогулянки у парку і оприлюднили її фото без фільтрів та фотошопу.

Зірка на світлинах, які оприлюднив таблоїд Daily Mail, виглядає зовсім не так, як у Instagram.

Для прогулянки Брітні обрала грайливий топ у смужку і коротенькі шорти, які не приховують целюліт. Зірка 2000-х вирішила побігати на галявинці, пострибати і покататися на велосипеді.

The Daily Mail/Coleman-Rayner

The Daily Mail/Coleman-Rayner

The Daily Mail/Coleman-Rayner

The Daily Mail/Coleman-Rayner

Зазначимо, що на своїх світлинах у Instagram Брітні Спріс виглядає зовсім інакше: має підтягнутий прес і більш стрункі ноги.

Instagram Брітні Спірс

Instagram Брітні Спірс

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Брітні Спірс побила світовий рекорд.