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Цекало застукали в ліфті з напівголою молодою дружиною

3.2т Читати матеріал російською

Російський продюсер Олександр Цекало відправився зі своєю молодою дружиною Дариною Ервін у подорож на Гаваї, щоб відсвяткувати кінець літа.

Парочка вже поділилася пікантним знімком з відпочинку. Зокрема, Дарина оприлюднила селфі з чоловіком із ліфта в своєму Instagram-сторіс.

Цекало та Ервін

Цекало та Ервін

vokrug.tv

На знімку Ервін із Цекало стоять перед дзеркалом. Продюсер одягнений скромно: чорне Polo, а образ доповнили штани в тон. Але Дарина вирішила не приховувати свою фігуру.

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Дружина Цекало продемонструвала струнке тіло в купальнику, поверх якого накинуто розстебнуту сукню-халат того ж кольору, що й одяг у чоловіка. На фото парочка виглядає щасливою. Ервін притримує Цекало за шию і посміхається зображенню.

Дарина Ервін і Олександр Цекало - пікантний кадр в ліфті

Дарина Ервін і Олександр Цекало - пікантний кадр в ліфті

Instagram / darina.ervin

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекала раніше неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік, а також артист зізнався, що планує будувати сім'ю з 27-річною Дариною.

Раніше він був одружений на сестрі співачки Віри Брежнєвої Вікторії Галушці. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. І вже в березні він таємно одружився з Дариною, як розповіло джерело з оточення парочки.

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Особа
Олександр Цекало
Теги
шоу-бизнес відпочінок
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
гаваи)))))) это где?
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