Цекало розлучився із сестрою Брежнєвої і оголосив про заручини: названо ім'я обраниці

Російський артист і продюсер Олександр Цекало розлучився із сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою.

Він пояснив журналістам, що саме тому з'явився на публіці в компанії невідомої брюнетки, адже він зустрів нову любов і навіть зробив дамі серця пропозицію, передає "СтарХіт".

"Я офіційно розлучений і вільний. Тому слово коханка недоречно і образливо. Повідомляю всім, хто підглядає, знімає на телефон, а після викладає в соцмережі і друкує: ми з Дариною любимо один одного, наші відносини почалися не вчора. Ми заручені. У нас буде сім'я. Любов – це єдина річ, якої неможливо дати занадто багато. це не я сказав. "е Генрі Міллер", – заявив Цекало в відповідь на плітки.

Олександр Цекало та Дарина

Галушко поки ніяк не прокоментувала розлучення. А на одній з вечірок блондинку засікли серед друзів на самоті. Про майбутню дружину Цекала також поки мало відомо. Вони давно з'являються разом в компанії друзів Олександра.

Варто відзначити, що це буде четверте одруження артиста. Раніше його пов'язували родинні узи з Оленою Шіферман і Лолітою Мілявською. Ходять чутки, що він розлучався кожен раз, тому що знову закохувався.

Олександр Цекало і Лоліта Мілявська lolita.m.life / Instagram

З Галушкою вони офіційно вступили в шлюб у 2008 році після того, як познайомилися в Києві. Різниця у віці у них становить 23 роки. Від шлюбу у них залишилися двоє дітей: дочка Олександра і син Михайло.

Олександр Цекало та Вікторія Галушка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекала вже неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Правда тоді ходили чутки, що це коханка артиста.

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