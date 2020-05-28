Цекало розкрив інтимні подробиці життя з молодою дружиною

Крістіна Долматова люди 00:44, 29.05.2020 Оновлено: 00:48, 29.05.2020

Російський продюсер Олександр Цекало розповів про своє життя з молодою дружиною Дариною Ервін.

Так, за словами знаменитості, вони шалено люблять один одного, проводять багато часу разом і займаються сексом. Про це повідомляє видання Starhit.

Дарина Ервін і Олександр Цекало
Фото: starhit.ru

"Ми з Дашею любимо один одного. Ми займаємося сексом. Ми готуємо їжу разом, дивимося серіали. Добре приготована їжа, як відомо, це теж секс. Добре знятий серіал – це теж секс", – зазначив Цекало.

Нагадаємо, вперше про роман Олександра Цекало з Дариною Ервін заговорили в листопаді 2018 року. Уже в січні парочку заскочили в Римі, де вони разом зустрічали Новий рік. Тоді шанувальники запідозрили продюсера в зраді своїй дружині Вікторії Галушко – сестрі Віри Брежнєвої.

Дарина Ервін і Олександр Цекало
Фото: vokrug.tv

Але пізніше Цекало розставив крапки над "і" та заявив, що він розлучився з Вікторією і тепер офіційно одружений з Дариною.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Цекало заскочили в ліфті з напівголою молодою дружиною.

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