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18 вересня • оновлено в 01:16
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"Це звільнить сім'ю": чоловік Фріске звернувся до рідних Заворотнюк. Відео

2.2т Читати матеріал російською

Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку (гліобластоми), Дмитро Шепелєв звернувся до сім'ї актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили аналогічний діагноз.

Він прокоментував новини про хворобу зірки серіалу "Моя прекрасна няня" в ефірі програми "Пусть говорят" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я на власному досвіді стикався з дуже схожою ситуацією, я думаю, що сім'ї Насті дуже важливо зараз зробити те, що свого часу не зробив я, а саме зробити офіційну публічну заяву. Не для того, щоб привертати до себе додаткову увагу – її і так достатньо. Я вважаю, що, на жаль, це певний тягар публічності. Людина публічна зобов'язана сказати, що з нею відбувається. Це звільнить сім'ю від багатьох клопотів і турбот у майбутньому. Це звільнить сім'ю зараз від домислів, це допоможе сконцентруватися на допомозі рідній людині і позбутися від коментарів на вигадки і плітки, які зараз множаться", – заявив Шепелєв.

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Чоловік Фріске звернувся до рідних Заворотнюк

Чоловік Фріске звернувся до рідних Заворотнюк

Скріншот з відео

Ведучий також провів аналогію між протіканням хвороби у Фріске і Заворотнюк.

"Історії до страшного схожі в інших деталях: у народженні дитини, в блискавичності того, як розвивається хвороба, але на цьому ці паралелі закінчуються, звичайно. Я не хочу виступати в якості коментатора, фахівця, це зовсім не так. Мені просто дуже хочеться відправити мої слова підтримки сім'ї, самій Насті. Я не знаю, що відбувається. Я просто хочу побажати вам сил, хочу побажати вам витримки, і, що б не відбувалося, будьте сильними", – резюмував він.

Шепелєв звернувся до сім'ї Заворотнюк через рак

Шепелєв звернувся до сім'ї Заворотнюк через рак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За даними журналістів, актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Особи
Дмитро Шепелєв Жанна Фріске Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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