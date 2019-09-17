"Це звільнить сім'ю": чоловік Фріске звернувся до рідних Заворотнюк. Відео

Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку (гліобластоми), Дмитро Шепелєв звернувся до сім'ї актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили аналогічний діагноз.
Він прокоментував новини про хворобу зірки серіалу "Моя прекрасна няня" в ефірі програми "Пусть говорят" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Я на власному досвіді стикався з дуже схожою ситуацією, я думаю, що сім'ї Насті дуже важливо зараз зробити те, що свого часу не зробив я, а саме зробити офіційну публічну заяву. Не для того, щоб привертати до себе додаткову увагу – її і так достатньо. Я вважаю, що, на жаль, це певний тягар публічності. Людина публічна зобов'язана сказати, що з нею відбувається. Це звільнить сім'ю від багатьох клопотів і турбот у майбутньому. Це звільнить сім'ю зараз від домислів, це допоможе сконцентруватися на допомозі рідній людині і позбутися від коментарів на вигадки і плітки, які зараз множаться", – заявив Шепелєв.
Чоловік Фріске звернувся до рідних Заворотнюк
Скріншот з відео
Ведучий також провів аналогію між протіканням хвороби у Фріске і Заворотнюк.
"Історії до страшного схожі в інших деталях: у народженні дитини, в блискавичності того, як розвивається хвороба, але на цьому ці паралелі закінчуються, звичайно. Я не хочу виступати в якості коментатора, фахівця, це зовсім не так. Мені просто дуже хочеться відправити мої слова підтримки сім'ї, самій Насті. Я не знаю, що відбувається. Я просто хочу побажати вам сил, хочу побажати вам витримки, і, що б не відбувалося, будьте сильними", – резюмував він.
Шепелєв звернувся до сім'ї Заворотнюк через рак
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила до реанімації у важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
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За даними журналістів, актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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