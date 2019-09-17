"Це звільнить сім'ю": чоловік Фріске звернувся до рідних Заворотнюк. Відео

Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку (гліобластоми), Дмитро Шепелєв звернувся до сім'ї актриси Анастасії Заворотнюк, у якої запідозрили аналогічний діагноз.

Він прокоментував новини про хворобу зірки серіалу "Моя прекрасна няня" в ефірі програми "Пусть говорят" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я на власному досвіді стикався з дуже схожою ситуацією, я думаю, що сім'ї Насті дуже важливо зараз зробити те, що свого часу не зробив я, а саме зробити офіційну публічну заяву. Не для того, щоб привертати до себе додаткову увагу – її і так достатньо. Я вважаю, що, на жаль, це певний тягар публічності. Людина публічна зобов'язана сказати, що з нею відбувається. Це звільнить сім'ю від багатьох клопотів і турбот у майбутньому. Це звільнить сім'ю зараз від домислів, це допоможе сконцентруватися на допомозі рідній людині і позбутися від коментарів на вигадки і плітки, які зараз множаться", – заявив Шепелєв.

Чоловік Фріске звернувся до рідних Заворотнюк Скріншот з відео

Ведучий також провів аналогію між протіканням хвороби у Фріске і Заворотнюк.

"Історії до страшного схожі в інших деталях: у народженні дитини, в блискавичності того, як розвивається хвороба, але на цьому ці паралелі закінчуються, звичайно. Я не хочу виступати в якості коментатора, фахівця, це зовсім не так. Мені просто дуже хочеться відправити мої слова підтримки сім'ї, самій Насті. Я не знаю, що відбувається. Я просто хочу побажати вам сил, хочу побажати вам витримки, і, що б не відбувалося, будьте сильними", – резюмував він.

Шепелєв звернувся до сім'ї Заворотнюк через рак

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