Головна Новини
14 січня • оновлено в 16:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Це зробили біси": Садальський розніс онука Михалкова через трагедію з моделлю

3.5т
Читати матеріал російською

Російський актор Станіслав Садальський прокоментував трагічний інцидент з 21-річною моделлю Ксенією Пунтус, яка випала з вікна квартири онука Микити Михалкова Андрія Бакова.

Так, на своїй сторінці в Instagram актор опублікував новий пост, в якому висловився про ситуацію.

Станіслав Садальський

Станіслав Садальський

tv.ua

Новини
З вікна онука Михалкова випала модель: як виглядає 20-річний хлопець і що про нього відомо

"Не вірю, що в цьому замішаний онук Михалкова ... Це зробили біси ворожих спецслужб. Ну хіба може онук самого Михалкова побити і згвалтувати дівчину? Москва гуде ... Під вікнами багатоповерхового будинку в одному з дворів Москви двірник знайшов дівчину. Медики, які приїхали на виклик, припустили, що за кілька годин до цього вона могла випасти з вікна. Зрозуміло, це зробили біси ворожих спецслужб і підкинули дівчину під вікна невинного юнака. Шкода дуже дівчину",пише Садальський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Москви з квартири, в якій проживає онук актора Микити Михалкова Андрій Баков, випала російська модель і актриса Ксенія Пунтус. 21-річна дівчина знаходиться в реанімації. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Микита Михалков Станіслав Садальський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
15
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги