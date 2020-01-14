"Це зробили біси": Садальський розніс онука Михалкова через трагедію з моделлю

Російський актор Станіслав Садальський прокоментував трагічний інцидент з 21-річною моделлю Ксенією Пунтус, яка випала з вікна квартири онука Микити Михалкова Андрія Бакова.

Так, на своїй сторінці в Instagram актор опублікував новий пост, в якому висловився про ситуацію.

Станіслав Садальський tv.ua

"Не вірю, що в цьому замішаний онук Михалкова ... Це зробили біси ворожих спецслужб. Ну хіба може онук самого Михалкова побити і згвалтувати дівчину? Москва гуде ... Під вікнами багатоповерхового будинку в одному з дворів Москви двірник знайшов дівчину. Медики, які приїхали на виклик, припустили, що за кілька годин до цього вона могла випасти з вікна. Зрозуміло, це зробили біси ворожих спецслужб і підкинули дівчину під вікна невинного юнака. Шкода дуже дівчину", – пише Садальський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Москви з квартири, в якій проживає онук актора Микити Михалкова Андрій Баков, випала російська модель і актриса Ксенія Пунтус. 21-річна дівчина знаходиться в реанімації. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

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