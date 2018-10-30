''Це жахливо'': лідер гурту Bon Jovi висловився про сім'ю Кардашьян

Рок-музикант і лідер гурту Bon Jovi Джон Бон Джові висловився про популярне сімейство Карадшьян, чия слава, як він вважає, виникла на порожньому місці. Він зазначив, що ніколи не витрачав свого часу на перегляд шоу про них.

Крім того, за словами музиканта, він навіть не знає, як звуть членів сім'ї Кардашьян. Про це він повідомив в інтерв'ю The Sunday Project.

"Думаю, це жахливо, що ми живемо у такому світі. Можу сказати, що я ніколи не витратив навіть хвилини свого життя на те, щоб подивитися шоу "Кардашьян і бла-бла-бла". Я не знаю їхніх імен, я ніколи не дивився шоу, це не для мене", — сказав музикант.

Він додав, що для того, щоб прославитися, необхідно зробити щось вартісне.

"Що буде у вашій автобіографії? "Я зробила порно і стала відомою". Вибачте, але ні, дякую. Підіть, напишіть книжку, намалюйте картину, зіграйте в кіно, підіть на навчання, заспівайте. Слава — побічний продукт написання гарної пісні", — заявив співак.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська актриса і модель Кім Кардашьян схвилювала мережу новим знімком для рекламної кампанії власного бренду косметики KKW Beauty. На фотографії зірка позує оголеною по пояс і тримає на руках свою доньку Чикаго, прикриваючи нею груди.