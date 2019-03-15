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"Це жах": лікар Началової розкрив подробиці її хвороби

4.3тЧитати матеріал російською

Колишній лікар співачки Юлії Началової, яка знаходиться у важкому стані в одній з московських клінік, Василь Шуров розповів про те, як артистка боролася з подагрою.

За його словами періодично вона відчувала жахливі болі, пише "МК".

"Це жах": лікар Началової розкрив подробиці її хвороби

ТАСС

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"У неї були страшні болі. Якби ви бачили її пальці - це жах. Подагра - порушення обміну речовин в організмі. Але захворювання - не смертельне. Треба регулярно обстежувати нирки, спостерігати ще деякі органи. При сучасному рівні медицини з подагрою можна прожити дуже довго", - сказав Шуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.

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