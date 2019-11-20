"Це ж молекула, білок!" Собчак посварилася з відомим режисером через аборти

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак посварилася з відомим режисером Валерією Гай Германікою через аборти.

Суперечка відомих жінок відбулася просто під час зйомок шоу для YouTube "Обережно, Собчак!"

Ксенія Собчак та Валерія Гай Германіка кадр із відео

Так, у ході розмови Собчак вирішила порушила тему раннього сексу, сурогатного материнства. Однак палку суперечку викликала розмова про аборти. Зокрема телеведуча заявила, що кожна жінка сама має право вирішувати, що робити зі своїм тілом.

"Але не можна ж давати молекулі прав більше, ніж жінці, яка не хоче її народжувати. Може її зґвалтували, чи вона не хоче народжувати, чи тупо немає грошей утримувати цю дитину. Навіщо плодити злидні? Це ж молекула, білок! А аборти у нас в країні дозволені тільки до 12 тижнів, коли його розмір із сірникову коробку, коли там ще нічого немає. Моє тіло – моє діло, я маю право робити аборт. І займатися сексом заради сексу", – каже Собчак.

Ксенія Собчак і Валерія Гай Германіка кадр із відео

На що режисер поспішила заперечити:

"Там така сама людина! У неї вже є голова, серце б'ється, в неї все закладено... Це не інфузорія-туфелька, як ти сказала. Порівняла ембріон найчистіший, божественний дар! А баба, яка ні за що не відповідає, займається сексом і робить аборт – "утилізує плід" – вона не інфузорія-туфелька? Це не рамки, про які так багато говорять ліберали? Це мерзенні кігті апокаліпсису! Це жахливий тваринний спосіб життя, ти в рамках свині живеш, якщо ти після сексу пішов і зробив аборт".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов, які нещодавно одружилися, насправді не живуть разом.

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