''Це заводить'': зірка Голлівуду вразила мережу оголеним знімком

Американська актриса Ліндсі Лохан здивувала шанувальників відвертим знімком.
Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в пікантній позі повністю голою.
Ліндсі Лохан
Фото: spletnik.ru
Ліндсі Лохан
Фото: скріншот
Шанувальники зірки прийшли у захват від її нової публікації. Вони зазначили, що Ліндсі виглядає дуже красиво і сексуально.
"Занадто сексуально", "Ти виглядаєш красиво", "Дуже погана дівчинка Ліндсі", "Цілком приголомшлива", "Це заводить", — прокоментували користувачі мережі.
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Ліндсі Лохан
Фото: dailygossip
Ліндсі Лохан
Фото: wordpress.com
Ліндсі Лохан
Фото: pinterest.com
Ліндсі Лохан
Фото: apelzin.ru
Ліндсі Лохан
Фото: 4words.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, американську актрису Ліндсі Лохан в Москві вдарили по обличчю, коли вона знімала на відео сім'ю сирійців із двома дітьми. Голлівудська зірка звинуватила їх у тому, що вони незаконно перевозять своїх дітей.