''Це заводить'': зірка Голлівуду вразила мережу оголеним знімком

Американська актриса Ліндсі Лохан здивувала шанувальників відвертим знімком.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в пікантній позі повністю голою.

Ліндсі Лохан Фото: spletnik.ru

Ліндсі Лохан Фото: скріншот

Шанувальники зірки прийшли у захват від її нової публікації. Вони зазначили, що Ліндсі виглядає дуже красиво і сексуально.

"Занадто сексуально", "Ти виглядаєш красиво", "Дуже погана дівчинка Ліндсі", "Цілком приголомшлива", "Це заводить", — прокоментували користувачі мережі.

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Ліндсі Лохан Фото: dailygossip

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Ліндсі Лохан Фото: pinterest.com

Ліндсі Лохан Фото: apelzin.ru

Ліндсі Лохан Фото: 4words.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську актрису Ліндсі Лохан в Москві вдарили по обличчю, коли вона знімала на відео сім'ю сирійців із двома дітьми. Голлівудська зірка звинуватила їх у тому, що вони незаконно перевозять своїх дітей.