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22 вересня • оновлено в 13:33
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"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі

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Українська співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

Фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі
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Unplugged for @mtvrussia done ✅ Thanks to all my team 🙌 @alexanderkorsun @cehatop_tkn @inkamusic @ukropnekrupa @boyko_olya @kate_nhuen @di_make @_tot_svet @yana_chaplygina @xseniyapopova @armen_kostandyan @artemkanifo @polsolonar @antonborzenko @kola__official @sergeigrizlov

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

"Раніше було крутіше, а зараз весь образ дешевий якийсь", "Більше латексу! Закрити обличчя, і буде манекен", "Продалася в "Рашу", а говорила що не будеш туди їздити", - пишуть в мережі.

"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі
"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі
"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі
"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі
"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі
"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка MARUV (Анна Корсун) виступила на російському телеканалі ТНТ. На підтанцьовці у неї виступила телеведуча Катерина Варнава, яку СБУ внесла до "чорного списку" як людину, яка "є загрозою українській національній безпеці".

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Особа
MARUV
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