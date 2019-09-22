"Це занадто!" MARUV обурила мережу зухвалим образом в латексному костюмі

Українська співачка MARUV здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

Фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Раніше було крутіше, а зараз весь образ дешевий якийсь", "Більше латексу! Закрити обличчя, і буде манекен", "Продалася в "Рашу", а говорила що не будеш туди їздити", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка MARUV (Анна Корсун) виступила на російському телеканалі ТНТ. На підтанцьовці у неї виступила телеведуча Катерина Варнава, яку СБУ внесла до "чорного списку" як людину, яка "є загрозою українській національній безпеці".

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