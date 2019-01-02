''Це якесь дно'': в мережі розкритикували новий кліп Тіматі

У вівторок, 1 січня, російські реп-виконавці Тіматі (Тимур Юнусов) і L`One (Леван Горозія) презентували кліп на пісню "АМГ". Ролик відразу ж розкритикували в мережі.

Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі лідера Black Star Тіматі. Так, в треку артисти висміяли хейтерів і похвалилися своїм достатком (щоб переглянути, доскрольте новина до кінця).

Також Тіматі вказав на свою спроможність "Я краще не потраплю в музичний рейтинг. Але очолю Forbes".

Тіматі і L`One Фото: скріншот

У коментарях під відео користувачі активно почали висловлювати свою думку щодо прем'єри, зазначивши, що в ролику дуже багато реклами. Також вони додали, що їм неприємно слухати подібне.

"Черговий рекламний кліп. Продажність зашкалює", "Через рекламу навіть дивитися гидко, куди Тіматі скотився", "Я шкодую що мої очі побачили і почули це", "Ганьба Росії", "У вашій рекламі творчості не виявлено", "2019 рік почався відразу з гівна якогось", "Маячня", "Боже, який жах. Може досить і час просто зупинитися?", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, естрадний співак, "король російської поп-музики" Філіп Кіркоров презентував новий кліп на пісню "Цвет настроения черный", яку заспівав разом з репером Єгором Крідом. Нова відеоробота викликала справжній ажіотаж в мережі.