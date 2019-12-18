"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-Фактор" на СТБ, показала фото, на якому вона зображена абсолютно голою.

Вона опублікувала знімок з відпочинку в Мексиці на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

.instagram.com / kamenskux

"Я сподіваюся Потап фоткав?", "Жесть, красиво, але це вже перебір", "Досить сміливо", "Спекотно сьогодні в Мексиці", "Гола дупа?", "Настя, була про тебе кращої думки", "Настюша, як завжди прекрасна", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Каменських часто публікує відверті фото, за що наривається на критику від своїх фоловерів.

.instagram.com / kamenskux

.instagram.com / kamenskux

.instagram.com / kamenskux

.instagram.com / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі і короткому топі.

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