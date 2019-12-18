"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-Фактор" на СТБ, показала фото, на якому вона зображена абсолютно голою.
Вона опублікувала знімок з відпочинку в Мексиці на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
.instagram.com / kamenskux
Жінка – це не тільки гарний макіяж, ідеальний манікюр, стильний образ і пріческа💁🏻♀ Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з ней😌 Жінка - це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями і тілом, щоб почути свій внутрішній голос🤫 Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ 🌍 Як часто ви прислухаєтеся до свого тіла і інтуїції? 🥰 #woman #beauty #balance 📸 by @realpotap
"Я сподіваюся Потап фоткав?", "Жесть, красиво, але це вже перебір", "Досить сміливо", "Спекотно сьогодні в Мексиці", "Гола дупа?", "Настя, була про тебе кращої думки", "Настюша, як завжди прекрасна", - пишуть в мережі.
Зазначимо, що Каменських часто публікує відверті фото, за що наривається на критику від своїх фоловерів.
.instagram.com / kamenskux
.instagram.com / kamenskux
.instagram.com / kamenskux
.instagram.com / kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі і короткому топі.
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