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18 грудня • оновлено в 11:55
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"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

1.5т
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Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-Фактор" на СТБ, показала фото, на якому вона зображена абсолютно голою.

Вона опублікувала знімок з відпочинку в Мексиці на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

.instagram.com / kamenskux

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"Сексі, збуджує": гола Серябкіна завела шанувальників пікантним фото

Жінка – це не тільки гарний макіяж, ідеальний манікюр, стильний образ і пріческа💁🏻♀ Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з ней😌 Жінка - це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями і тілом, щоб почути свій внутрішній голос🤫 Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ 🌍 Як часто ви прислухаєтеся до свого тіла і інтуїції? 🥰 #woman #beauty #balance 📸 by @realpotap

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я сподіваюся Потап фоткав?", "Жесть, красиво, але це вже перебір", "Досить сміливо", "Спекотно сьогодні в Мексиці", "Гола дупа?", "Настя, була про тебе кращої думки", "Настюша, як завжди прекрасна", - пишуть в мережі.

"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото
"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото
"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото
"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото
"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

Зазначимо, що Каменських часто публікує відверті фото, за що наривається на критику від своїх фоловерів.

"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

.instagram.com / kamenskux

"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

.instagram.com / kamenskux

"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

.instagram.com / kamenskux

"Це вже перебір!" Каменських злила в мережу повністю голе фото

.instagram.com / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі і короткому топі.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Настя Каменських (NK)
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