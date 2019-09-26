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27 вересня • оновлено в 19:38
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"Це випробування!" Сумська розповіла про зраду чоловіка

15.6т Читати матеріал російською

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська розповіла про зраду зіркового чоловіка Віталія Борисюка.

Так, подробицями вона поділилася з виданням "Сегодня". "Ну, як вам сказати, це випробування, ми ж всі не безгрішні, всі абсолютно, якісь спокуси були...І тому сьогодні Віталік зробив якісь висновки для себе, і я теж. Тому що кожен день як подарунок долі, життя таке швидкоплинне", — поділилася Сумська.

"Це випробування!" Сумська розповіла про зраду чоловіка

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Фото з Instagram

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Крім того, актриса зізналася, що вона також зраджувала чоловікові. Однак чогось такого, щоб сказати, що все, вона знайшла якогось мільйонера і йде з сім'ї, не було.

"Літаки прилітали, і шанувальники були, дзвонили, але якихось дуже серйозних землетрусів в нашій родині, щоб сказати, що все, я знайшла якогось мільйонера, не було. Я його не шукала, він мені не потрібен, тому що у мене є моя рідна людина, яку я дуже люблю, і я ціную наші відносини, такі ось витривалі і загартовані часом", — поділилася Сумська.

"Це випробування!" Сумська розповіла про зраду чоловіка

Ольга Сумська з чоловіком

Фото з Instagram

Зазначимо, що Ольга і Віталій перебувають у шлюбі вже 22 роки. Вони виховують спільну доньку Анну і Антоніну від першого шлюбу Сумської.

"Це випробування!" Сумська розповіла про зраду чоловіка

Ольга Сумська з дочками

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська зізналася, що до неї сексуально домагався режисер.

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Особа
Ольга Сумська
Місце
Україна
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