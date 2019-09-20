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20 вересня • оновлено в 09:56
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"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

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Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила мережу спокусливим знімком.

Так, на фото, яке артистка опублікувала на особистій в Instagram, вона позувала в пальто на голе тіло. Зазначимо, що Горбань одягнула його задом наперед, продемонструвавши свої сідниці.

"Телефон сьогодні нагадав, що я можу ось так просто красиво стояти і дивитися, а не літати, бігти, їхати, пливти і працювати, працювати, працювати, працювати", — написала Марія.

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань

Фото: allwomens.ru

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото
"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото
"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото
"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Спокуслива Марія Горбань

Фото з Instagram

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань повністю оголилася

Фото з Instagram

"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.

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Особа
Марія Горбань
Місце
Росія
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