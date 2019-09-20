"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила мережу спокусливим знімком.

Так, на фото, яке артистка опублікувала на особистій в Instagram, вона позувала в пальто на голе тіло. Зазначимо, що Горбань одягнула його задом наперед, продемонструвавши свої сідниці.

"Телефон сьогодні нагадав, що я можу ось так просто красиво стояти і дивитися, а не літати, бігти, їхати, пливти і працювати, працювати, працювати, працювати", — написала Марія.

Марія Горбань Фото: allwomens.ru

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

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Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

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Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Марія Горбань Фото з Instagram

Марія Горбань повністю оголилася Фото з Instagram

Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.

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