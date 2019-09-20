"Це вибух!" Напівгола зірка російських серіалів викликала захват спокусливим фото

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань вразила мережу спокусливим знімком.
Так, на фото, яке артистка опублікувала на особистій в Instagram, вона позувала в пальто на голе тіло. Зазначимо, що Горбань одягнула його задом наперед, продемонструвавши свої сідниці.
"Телефон сьогодні нагадав, що я можу ось так просто красиво стояти і дивитися, а не літати, бігти, їхати, пливти і працювати, працювати, працювати, працювати", — написала Марія.
Марія Горбань
Фото: allwomens.ru
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Марія Горбань
Фото з Instagram
Марія Горбань повністю оголилася
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram