"Це верх нахабства!" Разін звинуватив Бузову в причетності до захоплення банку в Москві

Крістіна Долматова люди 18:42, 28.05.2020

Російський продюсер Андрій Разін заявив, що захоплення заручників в одному з відділень Альфа-банку в Москві було інсценоване з метою пропіарити співачку Ольгу Бузову.

Нагадаємо, що зловмисник увірвався в приміщення і почав вимагати зустрічі з артисткою. За словами Разіна, такий "зухвалий" хід із захопленням банку придумав один з менеджерів артистки, передає Telegram-канал "Звездач".

Андрій Разін і Ольга Бузова

"Таким зухвалим шляхом один з менеджерів співачки та телеведучої підмовив цього молодого чоловіка до захоплення банку. Якщо ця інформація підтвердиться, то це верх нахабства і категорично неприпустимо", – написав Разін на своїй сторінці Instagram. Зазначається, що згодом цей пост був видалений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бузова відреагувала на вимогу загарбника банку про зустріч з нею.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Банки блокують перекази українців, а контролювати почали геть усіх: як повернути свої гроші

Об'єднати 65 млн українців: Стефанчук пояснив необхідність подвійного громадянства

"Я тебе туди не посилав!" У Києві маршрутник відмовив у проїзді ветерану

В Україні різко підвищать тарифи на воду: скільки платитимемо

Москва пригрозила Києву "непоправними наслідками" через "Мінськ"